Cierran la iglesia de Sort y vallan el entorno al caer grandes fragmentos de piedra en la calle

La iglesa de Sant Feliu de Sort quedó ayer cerrada y su entorno acordonado tras un desprendimiento. Grandes fragmentos de piedra de la cubierta del edificio cayeron sobre la calle sin provocar heridos hacia el mediodía. El ayuntamiento dio aviso a los servicios de Emergencias pocos minutos después, hacia las 12.05. Acudieron dos dotaciones de Bomberos, que llevaron a cabo tareas de saneamiento y revisión de la zona afectada en colaboración con el arquitecto muncipal. Este evaluó la posible afectación estructural del templo.

El templo no acogía ninguna ceremonia religiosa en el momento del desprendimiento, por lo que no fue necesario desalojar a nadie. La iglesia de Sant Feliu, en el centro histórico de Sort, está junto a la Casa Natzaret, donde se encuentra la Oficina Jove.

Los Bomberos y el arquitecto municipal valoraron sobre el terreno la magnitud del desprendimiento con la ayuda de una grúa y la necesidad de adoptar medidas preventivas. Por motivos de seguridad, se decidió vallar y cerrar el paso al espacio situado bajo la fachada principal, donde cayeron varios cascotes de piedra de gran tamaño. La restricción afecta al acceso tanto a la iglesia como a Casa Natzaret y permanecerá activa hasta que se lleven a cabo las reparaciones.

El concejal de Cultura, Pere Bàscones, explicó que el desprendimiento podría estar relacionado con las intensas lluvias de los últimos días, que habrían debilitado parte de la cubierta de la iglesia. Indicó también que desde el consistorio ya se ha contactado con el obispado de Urgell para acelerar las tareas de revisión y reparación del tejado, con el fin de evitar que el deterioro avance.

Ante esta situación, la parroquia ha trasladado de forma temporal las misas previstas para el fin de semana a la sala de la rectoría. Una de ellas ya se ofició ayer por la tarde y hoy está prevista la celebración dominical, a la espera de poder volver a hacerlos en el templo con todas las garantías de seguridad.