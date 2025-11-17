Acuerdan mantener la seguridad las 24 horas y reforzar la vigilancia

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La junta de seguridad local de Agramunt, reunida el pasado viernes, acordó mantener la presencia policial conjunta de la Policia Local y de los Mossos d’Esquadra las 24 horas del día, así como por reforzar la videovigilancia con la instalación de nuevas cámaras de seguridad en el municipio. Entre los acuerdos también figura la organización de una nueva charla abierta a la ciudadanía, como ya se hizo a principios de año, para ofrecer consejos de seguridad individual y doméstica y fomentar la colaboración vecinal en la prevención y denuncia de los hechos delictivos.

En la reunión para evaludar la seguridad en el municipio participó la alcaldesa de Agramunt, Sílvia Fernàndez, y responsables de la Policia Local, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. La junta de seguridad local se celebró casi un mes después de que esta localidad anunciase el aumento de la vigilancia en el municipio, junto a otras medidas, como respuesta a diferentes hechos delictivos e íncivicos registrados en pocos días.