Culmina la ampliación de la ‘llar d’infants’ Picarol con once nuevas plazas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vilagrassa ha culminado la ampliación de la llar d’infants Picarol, que gana once plazas y pasa a disponer de un total de 41 para cubrir la creciente demanda en el municipio de escolarización en el primer ciclo de educación infantil.

Las obras han consistido en la incorporación de un aula nueva, lo que permite disponer de tres, una para cada curso. Este nuevo espacio cuenta con mobiliario diseñado para favorecer el bienestar de los niños y niñas. La actuación también ha incluido diversas mejoras en el edificio, como la reparación de cubiertas planas y zonas deterioradas, así como la renovación del acceso principal mediante un cancel de doble puerta que facilita la acogida de las familias y mejora la eficiencia energética del edificio.

Estos trabajos han supuesto una inversión de 125.434 euros. Para llevarlos a cabo, el ayuntamiento ha contado con una subvención del departamento de Educación de 112.145 euros, otorgada en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos Next Generation. El consistorio ha realizado además una inversión complementaria de 20.000 euros para ejecutar mejoras globales en el edificio y en el patio exterior, con el objetivo de ofrecer un espacio plenamente adaptado y equipado para los más pequeños.

Actualmente, las 41 plazas autorizadas de la llar d’infants Picarol de Vilagrassa se distribuyen de este modo: 8 para el alumnado de I0, 13 para el de I1 y 20 para I2. Las ayudas de la Generalitat también han permitido contratar una técnica en educación infantil (TEI) para atender adecuadamente las ratios establecidas.