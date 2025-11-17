Odèn despacha más de una tonelada de ‘trumfos’ en su décimo Mercat

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El X Mercat del Trumfo i la Sal de Odèn despachó ayer 1.200 kilos de patatas entre los numerosos asistentes al certamen. “Poco o mucho, todas las familias la cultivan. A veces siguen haciéndolo después de jubilarse”, explica el alcalde, Albert Solé. La producción anual de la localidad ronda los 320.000 kilos, a casi tonelada y media por vecino (son 230). No obstante, el objetivo del evento, celebrado ayer, es más la promoción que la venta. “No se trata de vender grandes cantidades, es un formato de difusión para dar a conocer un producto de calidad, local y de proximidad”, anota Solé. El programa incluyó visitas guiadas al Salí de Cambrils, núcleo de un área de actividad turística.