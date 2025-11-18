Sacan a concurso las obras para asegurar la estructura del edificio de Les Monges

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell ha sacado a concurso las obras para asegurar la estructura del edifico cultural de Les Monges. Esta actuación tiene un presupuesto de licitación de 303.188 euros (con impuestos) y tiene como objetivo reforzar el ala derecha del inmueble, situada en los pisos sobre la sala de exposiciones ‘La Cuina’ y que “hablando desde el punto de vista estructural, está en ruinas”, según explicó el alcalde, Joan Barrera.

El consistorio abordó en el año 2012 la redacción de un proyecto para actuar sobre la totalidad del edificio y dotarlo así de capacidad estructural suficiente para que pudiera albergar usos propios de un centro cultural. Sin embargo, las obras no se llevaron a cabo. El consistorio pretende ahora iniciar una primera fase y rehabilitar la estructura de la primera planta.

El proyecto contempla la construcción de una escalera exterior hasta este nivel, que sirva de acceso y evacuación sobre la parte en que se actúa, con una superficie de 450 metros cuadrados. Según detalla el proyecto, la sala de exposiciones de ‘La Cuina’ quedará igual que ahora aunque, mientras duren las obras, el equipamiento quedará cerrado al público. El edificio de Les Monges tiene cinco plantas.