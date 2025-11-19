Detenida una joyera de Barcelona que tenía artículos robados en la Segarra

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el pasado 22 de octubre a la propietaria de una joyería del Eixample de Barcelona que supuestamente compraba y vendía objetos procedentes de robos. Algunas de las joyas intervenidas procedían de un robo en un domicilio de Cervera en junio y ya han sido devueltas a las víctimas. Fue arrestada por delitos de receptación.

En el marco de la investigación, los Mossos intervinieron en dos ocasiones joyas a la investigada. Las llevaba escondidas en el sujetador, junto con dinero y siempre se desplazaba a otras joyerías a revender los objetos que había adquirido en su establecimiento. En uno de los casos, eran las joyas robadas en la capital de la Segarra. Por otra parte, también se llevaron a cabo dos inspecciones administrativas en los establecimientos de la investigada. En agosto, los Mossos intervinieron una máquina para tratar la apnea del sueño valorada en más de 600 euros que había sido denunciada como sustraída. En la segunda, coincidiendo con la detención, se intervinieron joyas que la detenida llevaba escondidas en el sujetador.