Protesta para exigir nueva escuela en Rosselló y marcha lenta por la N-230

Casi un centenar de padres y alumnos, además del ayuntamiento, se manifestaron ayer para exigir una escuela nueva en Rosselló. No solo reclaman la ampliación del comedor, sino también un nuevo edificio para acoger a los 280 escolares del centro. Con pancartas de “Escola nova ja” se movilizaron a las 8.50 horas antes de la entrada a las clases, para visibilizar su descontento. La presidenta de la Associació de Famílies d'Alumnes (AFA), Núria Jordana, indicó que en enero está prevista una marcha lenta de coches por la N-230 si Educación no adquiere el compromiso de hacer un nuevo colegio. Según Jordana, hay dos grupos de barracones desde hace 20 años.