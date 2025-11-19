La síndica de Aran anuncia un acuerdo con el Govern para que el Conselh Generau recaude la tasa turística

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La síndica de Aran, Maria Vergés, ha anunciado desde el Parlament un acuerdo con el Govern para que el Conselh Generau recaude la tasa turística. La síndica ha reclamado que el Conselh deje de ser considerado jurídica y administrativamente como una administración local, reconocimiento que también quiere por parte del Estado. De la radiografía que ha hecho de los asuntos del Aran no ha dejado escapar la oportunidad de decir que la situación del aranés sigue siendo "dramática" y ha manifestado que la dotación que reciben para la lengua es "totalmente insuficiente". Para concretar el acuerdo de la tasa turística y otros, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha adelantado que el 11 de diciembre se celebrará la comisión bilateral entre gobierno aranés y la Generalitat.

Para los traspasos competenciales la síndica ha pedido "voluntad política" y ha dicho que no pueden depender de los presupuestos".

El nuevo modelo de financiación tiene que ir acompañado de inversiones en infraestructuras y por todo ello ha pedido un centro cultural y un centro especializado en deportes de montaña para el Aran. El conseller Dalmau ha reconocido "una falta crónica de inversiones" en Aran y ha dicho que este hecho se revertirá dado que el Govern ha detectado la necesidad de los dos equipamientos anteriormente citados y reclamados por la síndica.

Con respecto a la Ley de Montaña la síndica ha reclamado recursos y proyectos porque ha dicho que "las leyes por sí solas no ayudan si no van acompañadas de financiación".

Vergés ha explicado que el Aran ve como las zonas más pobladas del país se hacen grandes inversiones mientras en el Pirineo, y más concreto la Val d'Aran, pasan de largo, y por eso ha pedido más "empatía y justicia".

El conseller Dalmau ha dicho que el acuerdo en materia de tributos, como la tasa turística, se materializarán en la comisión bilateral del 11 de diciembre. Este y otros servirán para reforzar el sistema de financiación del Aran y poder potenciar las políticas de promoción turística y económica.

Dalmau ha hablado sobre "la emergencia de la vivienda" en el Aran y ha dicho que las respuestas y soluciones tienen que llegar de la Mesa de Vivienda, creada recientemente en el Aran. El conseller ha dicho que se avanzará, conjuntamente con el Conselh Generau, en inspecciones para hacer cumplir la ley.