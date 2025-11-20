Balaguer prevé un parking en los antiguos juzgados

Un parking de cuatro plantas con 180 plazas en los antiguos juzgados de Balaguer y con un presupuesto de 1,2 millones. Es uno de los nuevos equipamientos que se contemplan en el Centro Histórico de la capital en el marco del programa de intervención integral del Plan de Barrios que cuenta con un presupuesto de 12,5 millones.

La alcaldesa, Lorena González, presentó ayer a la ciudadanía el proyecto, que ha sido elaborado después de un proceso participativo con la intervención de técnicos municipales, el consell comarcal, entidades, grupos políticos y vecinos. En el ámbito de nuevos equipamientos y vivienda contempla la rehabilitación de los tres edificios municipales de la calle d’Avall, en el tramo de los porches, para transformarlos en un centro de acción comunitaria destinado a actividades culturales, educativas y de atención ciudadana, además de una ludoteca, y que implica una inversión de 1,7 millones de euros.

En cuanto al ámbito de transición ecológica, está previsto renovar el alumbrado público del casco antiguo (285.000 euros), sustituir la red de saneamiento y abastecimiento (920.000 euros) y crear una comunidad energética local del Centro Histórico (157.500 euros).

El tercer bloque del programa de intervención integral incluye una decena de actuaciones para reforzar la cohesión social, la actividad económica y la vida comunitaria. Destaca la construcción de un centro de formación (escuela taller) al lado del CEI para ampliar la oferta formativa, impulsar la ocupabilidad y facilitar la actualización profesional de los usuarios. Este centro costará un millón de euros. También destaca la rehabilitación del antiguo Cine Condal (un millón) para transformarlo en un equipamiento cultural y comunitario de proximidad, y un programa para el comercio con el objetivo de revitalizar la actividad comercial, con ayudas a la implantación de nuevos negocios y la creación de un HUB de innovación para fomentar el trabajo colaborativo.