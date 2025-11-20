Dos familias cosecharán los olivos municipales

Una de las zonas de la capital donde hay plantados olivos municipales. - A.L.B.B.

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Dos familias se harán cargo de cosechar las olivas que producen los olivos de propiedad municipal repartidos por el núcleo urbano y por todo el término municipal. Están ubicados, principalmente, en la rotonda de la Premsa, la plaza de la Independència, el mirador de La Femosa o la finca de Sant Salvador, entre otros emplazamientos.

Con la idea de aprovechar la producción de olivas de este año y evitar que se acaben perdiendo, el consistorio hizo un llamamiento a todos los interesados en recogerlas utilizando los medios de que dispongan y solicitando previamente el permiso del ayuntamiento. Así lo explicó el alcalde, Josep Farran.

El plazo para presentar las solicitudes terminó el pasado martes al mediodía, con dos familias interesadas que ahora tendrán que ponerse de acuerdo para repartirse la cosecha de los árboles municipales, explicó el primer edil.

Evitar ‘furtivos’

El alcalde indicó que, en años anteriores, las olivas se recolectaban de forma furtiva o se las quedaba algún miembro de la brigada municipal. Lo que se ha querido evitar con esta iniciativa es que personas se queden con la cosecha sin previa autorización del ayuntamiento. Las propias familias decidirán cuando se ponen manos a la obra y dónde comienzan a recoger las olivas.