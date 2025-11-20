Un hombre acepta 4 años de prisión por violar a una mujer en un pueblo de Lleida en 2022

El hombre acusado de violar a una mujer en un pueblo de la Noguera en 2022, este jueves en la Audiencia de Lleida.Anna Berga / ACN

La Audiencia de Lleida ha condenado a 4 años de prisión y 5 años de libertad vigilada a un hombre acusado de violar a una mujer en un pueblo de la comarca de la Noguera, en Lleida, en diciembre de 2022. El hombre ha recurrido los hechos a raíz de un pacto de conformidad entre las partes, por el cual se le han aplicado las circunstancias atenuantes de consumo de drogas la noche de los hechos y de reparación del daño, dado que el hombre ha abonado 2.000 euros de los 3.000 que tiene que pagar en concepto de responsabilidad civil. Ante el acuerdo, las magistradas han dictado sentencia oral y el hombre ha quedado condenado por el delito de agresión sexual.

Además de los 4 años de prisión y 5 de libertad vigilada, la sentencia también prohíbe que el hombre pueda trabajar en trabajos u oficios que impliquen un contacto con menores de edad durante un periodo de 9 años, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 5 años.

La defensa del hombre, sin embargo, prevé pedir la suspensión de la pena de prisión a cambio que el hombre se someta a un programa de desintoxicación de sustancias estupefacientes, ya que la noche de los hechos el hombre había consumido cocaína.

Los hechos se habrían producido en el domicilio de la víctima, donde los dos habían quedado. Según el ministerio público, la mujer no quería mantener ninguna relación sexual con el acusado, pero este la forzó y la agredió sexualmente.