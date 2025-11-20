Más de veinte micropueblos presentarán sus proyectos

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La feria dedicada a los micropueblos celebrará su cuarta edición Torre-serona. Será el 29 de este mes y participarán más de una veintena de municipios. La organiza la Associació de Micropobles de Catalunya y ocupará las calles de esta localidad del Segrià de las 10.00 a las 14.00 horas. En este certamen, diferentes representantes de localidades de menos de mil habitantes darán a conocer sus iniciativas, elementos patrimoniales y productos, según explicó el alcalde, Agustí Jiménez. El conseller de la Presidencia, Albert Damau, será el encargado de inaugurarla.

La Associació de Micropobles de Catalunya impulsa esta feria con la voluntad de dar a conocer a la ciudadanía la riqueza, la diversidad y los retos de futuro de los pequeños pueblos, así como sus iniciativas para evitar la despoblación y atraer a nuevos vecinos. Expondrán sus recursos en espacios dedicados a las cuatro demarcaciones catalanas, cada una con un lugar propio donde compartir iniciativas, experiencias, recursos turísticos y culturales, así como productos de proximidad. La Fira se desarrollará en la calle Major de Torre-serona. Allí habrá un espacio común donde el ayuntamiento de Talamanca, en la provincia de Barcelona, presentará un proyecto de servicios relacionado con la hípica y el patrimonio. Sant Miquel de Campmajor, en Girona, mostrará el proyecto Muntanyes de Rocacorba: restauració, millora i preservació. Por su parte, la Asssociació de Municipis y EMD del Pallars Sobirà (en concreto de Baix Pallars, Soriguera, Rialp, Llavorsí y la EMD de Montenartró) presentarán un proyecto relacionado con el reto demográfico. Les acompañará un artesano dedicado a trabajar la piel asentado en la zona donde ha puesto en marcha su actividad. Además, el Festival Itinera para promover cultura y música en pueblos pequeños hará balance de la edición de 2025 y celebrará el concierto final para clausurar el certamen, explicó Jiménez.

En otro orden, Jiménez indicó que la Generalitat insta a cerrar las islas de contenedores tras un cercado y una cubierta para poner en marcha las cámaras que el ayuntamiento instaló hace más de 5 años y evitar vertidos incontrolados de basuras de otros pueblos que hacen el puerta a puerta. El alcalde declinó esta opción.