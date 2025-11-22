Eth projècte dera plaça dera Pica s’encarís 275.000 èuros
Er Ajuntament de Naut Aran lo torne a licitar en pujar eth prètz des materiaus
Er Ajuntament de Naut Aran tornarà a licitar eth projècte entà bastir un edifici plurifamilhar d’abitatges assequibles en Salardú, ena plaça dera Pica. Ac hè damb un aument de 275.000 euros deth pressupòst iniciau, per non auer-se presentat cap d’empresa ara licitacion que se hec publica eth passat mes d’abriu per 916.000 euros.
Eth projècte demorèc alavetz desèrt per diuèrsi motius, entre eri er encariment deth transpòrt de materiau damb maquinària, era manca de man d’òbra locau, es exigéncies tecniques derivades deth clima extrèm pròpri d’Aran e era pression deth mercat immobiliari peth torisme e es residéncies segondàries.
Eth projècte respon a un besonh sociau urgent de manca d’abitatge de prumèra residéncia a prètzi assequibles ena zòna. Prevé quate abitatges naui (dus de dus dormitòris e dus de tres dormitòris), damb superfícies d’entre 75 e 90 mètres quarrats e nau places de parcatge ena planta baisha. En trapar-se era parcèla en nucli antic dera localitat e èster laguens der entorn de proteccion dera glèisa de Sant Andrèu de Salardú, era bastissa aurà de recéber er informe corresponent dera Comission d’Auviatge deth Conselh Generau d’Aran.
En cas qu’eth blòc plurifamilhar se bastisque, es naui abitatges s’adjudicaràn en regim de concors, en tot seguir eth madeish sistèma qu’entath pis de loguèr assequible de Garòs, que recebec as prumèrs logatèrs era primauera passada.
Eth procès se basarà en critèris objectius, damb un sistèma de valoracion que puntuarà qüestions com era antiquitat en padron, era composicion familhara, eth ligam laborau o residenciau damb eth municipi de Naut Aran o s’eth peticionari a quauque grad de discapacitat. En çò que tanh as pisi de dus dormitòris, eth prètz definitiu serà de 450€ de loguèr mensuaus, mentre qu’entàs de tres dormitòris serà de 600€.
Er ajuntament d’aguest municipi finance eth projècte gràcies ara venda de parcèles ena zòna de Baqueira.