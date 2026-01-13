Muere el empresario leridano Francisco Perera Dalmau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El empresario del sector de la automoción Francisco Perera Dalmau murió ayer y mañana miércoles está prevista la celebración de una ceremonia religiosa de despido en el Oratorio de los Dolors de Lleida, en la calle Cavallers del Centro Histórico.

Estaba directamente vinculado en diferentes empresas de este ámbito, como Ilercorauto, Automotor o Daewo, aunque actualmente residía en Madrid. Formaba parte de una familia dedicada a este sector, ya que su hermano Josep Maria Perera Dalmau es propietario de Nayper Motor, Naymotor y Garatge Dalmau.