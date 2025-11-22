La Audiencia de Lleida ordena investigar amenazas machistas desde otro país

La Audiencia de Lleida ha dictado un auto en el que avala la jurisdicción para investigar unas amenazas machistas cometidas a través de llamadas teléfonicas desde otro país. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida archivó las actuaciones tras recibir una denuncia de una mujer que decía que su expareja la había amenazado desde Colombia, donde reside en la actualidad, al considerar que no había jurisdicción de los tribunales españoles al encontrarse el sospechoso en otro país.

Sin embargo, la Audiencia revoca esta decisión y da la competencia para investigar a este juzgado al señalar que la presunta víctima es residente en Lleida, lugar en el que se encontraba cuando se produjo el supuesto delito. Según la denunciante, su expareja sentimental y padre de sus dos hijos, en dos días de junio de 2025, llamó por teléfono a su hija y le dijo “voy a ir a buscaros y voy a matar a vuestra madre delante vuestro”. También, según la denuncia, volvió a amenazarla con matar a su actual pareja “en vuestra cara y delante de los niños”. Según el tribunal, los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de quebrantamiento de medida cautelar, ya que desde abril hay en vigor una orden que prohibía al denunciado aproximarse a la víctima y a sus dos hijos menores de edad, así como comunciarse con ellos por cualquier medio.

En cuanto a la competencia para investigar la denuncia, la Audiencia Provincial señala en su auto que “las amenazas telefónicas denunciadas se habrían consumado con la llegada del anuncio del mal a su destinataria, que tiene residencia habitual en España y que se encontraba en España en el momento de la presunta comisión de los hechos”.

Por este motivo, el tribunal admite el recurso presentado por la denunciante y declara competente al Juzgado de violencia sobre la Mujer de Lleida para el conocimiento de los hechos y para que practique las diligencias de investigación pertinentes. Según la última memoria de la Fiscalía de Lleida, el año pasado se incoaron 321 denuncias por amenazas en el ámbito de la violencia de género. Los mismos datos apuntan a que hubo 70 sentencias con condena por este tipo de delito, de las que 56 fueron por conformidad. Entretanto, en el ámbito de la violencia doméstica, los tribunales leridanos registraron 41 causas por amenazas y se dictaron cuatro sentencias condenatorias, todas ellas tras llegar a un acuerdo con el acusado. Asimismo, se incoaron un total de 478 asuntos por quebrantamiento de medida cautelar o condena.