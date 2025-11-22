Más de 20 centímetros de nieve en cotas altas y cadenas en Aran y Sobirà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El temporal de frío y nieve dejó ayer más de 20 centímetros de manto blanco en cotas altas de Aran y el Pallars Sobirà y obligó a usar cadenas en varias carreteras como la C-28 en el puerto de la Bonaigua, la L-510 en Alins o la L-504 en Lladorre. Las máquinas quitanieves comenzaron la temporada para retirar las capas gélidas y verter sal en la calzada. Mientras, Protección Civil activó el plan Neucat por alerta de vientos, entre anoche y hoy, en el Prepirineo y el Pirineo con probabilidad de generar el torb y dificultar en gran medida la visibilidad en la vía.

La primera gran nevada dejó imágenes de postal a toda la parte norte del Sobirà y Naut Aran, por encima los 1.200 metros, a pesar de que algunos copos también llegaron a Sort. Los más jóvenes pudieron disfrutar de la nieve de forma lúdica, que sorprendió a un grupo de escolares de Rubí en Esterri d’Àneu. La mayoría era la primera vez que veían nevar y tocaban la nieve.

Las estaciones de esquí han cambiado la imagen de los últimos días y han acumulado un manto de nieve que junto con las temperaturas gélidas les facilitará poder continuar produciendo. La aranesa Baqueira, por ejemplo, mantiene como fecha de estreno de la temporada el próximo sábado 29. Las estaciones de esquí presentan el día 26 en Lleida las claves de la temporada.