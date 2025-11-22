Las temperaturas mínimas rozan los -15°C en el Pirineo y los Bomberos reciben unos 70 avisos por la ventolera

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Madrugada de noviembre muy fría por toda Catalunya con mínimas que han fregado los -15°C en las cotas altas del Pirineo y heladas moderadas de hasta -6°C en sectores de Ponent y del plan de Bages (-6,1°C en Alfarràs o 5,9°C en Oliola). Destacan los -14,7°C de Alp, los -14,5°C de Salòria o los 14,1°C de Boí, según los datos de las estaciones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). De hecho, las mínimas próximas a cero han llegado a puntos del sur de la Costa Brava y norte del Maresme.

Cabrils, con 0,2°C, ha batido su récord de noviembre en 30 años de datos, rebajando los 0,3°C de mínima del 22 de noviembre de 1999. En paralelo, los Bomberos han recibido unos 70 avisos por la ventolera, que ha superado los 90 km/h en el Empordà, Ebro y Pirineo.

La mayoría de los avisos por el fuerte viento de norte han sido en la Región de Emergencias de Girona (29), seguimiento de la Región de Emergencias Metropolitano Norte (14).

Una dotación de los Bomberos de la Generalitat ha recogido las maderas y ha avisado a la compañía. Y otro servicio en Torrent (Baix Empordà), donde un árbol ha caído sobre un coche que circulaba por zona rural. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta ahora 47 llamadas por el episodio de ventoleras, la mayoría desde Osona (7) y la Selva (7).

Les rachas de viento han superado ampliamente los 100 km/h en el norte del Alt Empordà y se han situado entre los 70 y 80 km/h en varias localidades como Navata, Roses, Mas de Barberans, el Perelló y Sant Pere Pescador.

La C-28, con cadenas en el Puerto de la Bonaigua

La afectación por la nevada en las carreteras del Pirineo se ha ido reduciendo a lo largo de la mañana del sábado y sólo se necesitan cadenas en la C-28 por circular en el Puerto de la Bonaigua y se mantiene cortado por la nieve el tramo final de la BV-4024 en el Coll de Pal, según el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).