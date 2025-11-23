Dimite el concejal de Junts de Mollerussa Raül Aguilar

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El hasta ahora concejal de Educación y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Mollerussa, Raül Aguilar (Junts per Mollerussa), presentó ayer por la mañana un escrito al consistorio en la que comunica que renuncia oficialmente a su acta de concejal. Aguilar, que ocupa el cargo desde el 2023, afirma que la decisión es fruto de “una profunda reflexión personal” y apela a la necesidad de “ser fiel a uno mismo y a los propios principios”. En la carta, Aguilar recuerda que entró en el ayuntamiento con “vocación de servicio” y que su única preocupación ha sido “poner mi tiempo y mis capacidades a disposición del servicio público”. Al mismo tiempo, agradece la confianza de los vecinos, de quienes dice que le han dado “la oportunidad de poder participar en la gestión del municipio desde la primera línea”. También valora la colaboración de todos los partidos del pleno y de las personas que le acompañaron en la candidatura, y pide perdón a la ciudadanía y a los sectores vinculados a su concejalía “por no haberlo hecho mejor”. Aguilar accedió al consistorio como cabeza de lista de Junts en las elecciones de 2023, en las que la candidatura que encabezaba obtuvo cuatro concejales en el consistorio. A finales de año, pasó a formar parte del equipo de gobierno a raíz del acuerdo de cogobernanza entre Mollerussa Primer, PSC y Junts.