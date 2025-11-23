El consell presenta el proyecto Bike Natura a la comunidad

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

A lo largo de este mes de noviembre, el consell del Pallars Sobirà ha llevado a cabo varias sesiones informativas para presentar y acercar el proyecto de cicloturismo Bike Natura a la comarca. Celebró encuentros en Alins, pasando también por Esterri d’Àneu, Rialp, Llavorsí, Espot y Ribera de Cardós. La última de las sesiones informativas se celebrará el próximo martes, 25 de noviembre, a las 16 horas en el ayuntamiento de Sort, como colofón a un mes de intensa labor divulgativa y participativa en torno al desarrollo sostenible del turismo local.

El objetivo de estos encuentros ha sido acercar tanto a la ciudadanía como al sector empresarial las oportunidades y detalles de este ambicioso plan para potenciar el cicloturismo y desestacionalizar el turismo en la comarca.

Las sesiones, abiertas a todo el público, han servido para detallar las distintas actuaciones que incluye el proyecto, como la adecuación de itinerarios, la instalación de puntos de carga para bicicletas eléctricas y la adaptación de telecabinas y telesillas en las estaciones de Espot y Port Ainé, facilitando así el acceso de ciclistas a las cotas más altas durante todo el año.

Un elemento clave de estas sesiones ha sido la implicación del tejido empresarial, que puede solicitar mentorías individualizadas para explorar cómo incorporar el turismo ciclista a su oferta y cuáles son las mejores fórmulas para adaptar sus negocios a esta nueva demanda. Además, el consell está elaborando un estudio de capacidad de carga para garantizar la conservación de los espacios naturales y la compatibilidad con las diferentes modalidades de ciclismo, desde BTT y enduro hasta cicloturismo familiar.