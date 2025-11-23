Exposición sobre el vínculo femenino con la gestión forestal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El instituto de El Pont de Suert acoge hasta el 12 de diciembre la exposición Emboscades, Dones i Bosc, una propuesta cultural con el objetivo de explorar la relación profunda, simbólica y cotidiana entre las mujeres y el entorno rural. La muestra reúne obras artísticas, fotografías, piezas audiovisuales y testimonios que dialogan entre sí para poner de relieve el valor del territorio, la gestión forestal y la sostenibilidad desde una mirada femenina contemporánea.

La exposición forma parte del ciclo Mirades a la natura, impulsado por los ciclos formativos de Naturaleza del instituto, que desde hace 25 años forma profesionales del medio natural. La exposición invita a reflexionar sobre una realidad presente en el día a día de las comarcas de montaña pero a menudo invisibilizada: el papel de las mujeres en el mantenimiento, conocimiento y gestión de los bosques. Es una iniciativa del departamento de Agricultura, con el apoyo del Institut Català de la Dona. Está dirigida por Anna Sanitjas, con fotografías y audiovisuales de Michele Curel, contenidos coordinados por Ana Villagordo y pretende dar reconocimiento a las voces femeninas que sostienen el paisaje forestal del país.