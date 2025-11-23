Exposición sobre el vínculo femenino con la gestión forestal
En El Pont de Suert hasta diciembre
El instituto de El Pont de Suert acoge hasta el 12 de diciembre la exposición Emboscades, Dones i Bosc, una propuesta cultural con el objetivo de explorar la relación profunda, simbólica y cotidiana entre las mujeres y el entorno rural. La muestra reúne obras artísticas, fotografías, piezas audiovisuales y testimonios que dialogan entre sí para poner de relieve el valor del territorio, la gestión forestal y la sostenibilidad desde una mirada femenina contemporánea.
La exposición forma parte del ciclo Mirades a la natura, impulsado por los ciclos formativos de Naturaleza del instituto, que desde hace 25 años forma profesionales del medio natural. La exposición invita a reflexionar sobre una realidad presente en el día a día de las comarcas de montaña pero a menudo invisibilizada: el papel de las mujeres en el mantenimiento, conocimiento y gestión de los bosques. Es una iniciativa del departamento de Agricultura, con el apoyo del Institut Català de la Dona. Está dirigida por Anna Sanitjas, con fotografías y audiovisuales de Michele Curel, contenidos coordinados por Ana Villagordo y pretende dar reconocimiento a las voces femeninas que sostienen el paisaje forestal del país.