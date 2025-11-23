Maials recibe 16.000 visitantes y vende 13.000 litros

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La 28ª edición de la Fira de l’Oli Verd de Maials ha cerrado hoy domingo con un balance muy positivo tras recibir alrededor de 16.000 visitantes y vender más de 13.000 litros de aceite, según datos preliminares a falta del cierre oficial. El alcalde David Masot y Francesc Teixidó, presidente de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, valoraron muy positivamente las dos jornadas.

La jornada ha comenzado con el tradicional desayuno en la cooperativa, y los asistentes pudieron realizar una ruta cultural por la iglesia de l’Assumpció y disfrutar de la presentación de la revista Horitzons. Durante el acto, Antoni Gelonch ha sido investido como Amic de l’Oli 2025, recibiendo un reconocimiento como embajador del aceite de Maials.

También se han programado talleres de cata guiada, y la clausura ha contado con la presencia de Joan Gòdia, director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Generalitat.

La feria ha reunido a un centenar de expositores y ha ofrecido actividades complementarias como conciertos, demostraciones de oficios artesanales y visitas culturales, consolidándose como un escaparate de la tradición oleícola y la cultura local.