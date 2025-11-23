El Manifest del Gran Urgell y el sindicato Asaja Lleida quieren mejoras para aprobar modernizar el Canal de Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Manifiest del Gran Urgell y el sindicato Asaja Lleida reafirmaron ayer su apoyo a la modernización del Canal de Urgell aunque alertaron que, en las condiciones actuales, el proceso no puede salir adelante sin un refuerzo sustancial de los recursos públicos y sin una revisión del modelo de financiación.

Mañana se inician las votaciones (colectividad 15 en los Alamús), una convocatoria que se mantiene a pesar del pacto alcanzados entre las organizaciones agrarias (UP, JARC y ASAJA), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya y el Manifest, que solicitaba una paralización del proceso, para analizar medidas que “no ahoguen el sector”.

Comparten el objetivo de la transformación, pero rechazan asumir en solitario una carga económica que consideran “inasumible” en el actual contexto de dificultades productivas, falta de concentración parcelaria y un relevo generacional comprometido.

Denuncian que el proceso de votación arranca sin un convenio de modernización firmado, sino con un borrador todavía “vivo” que no resuelve aspectos como las garantías sobre la dotación, la gestión de los excedentes, el precio final del agua o la fusión con el Segarra-Garrigues.

Advierten que no se puede exigir financiar una infraestructura que podría acabar sirviendo a intereses ajenos a la agricultura y señalaron irregularidades en el proceso de la convocatoria.