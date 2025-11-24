SEGRE

SUCESOS

Compostaje en llamas en Bellvís

Arde una pila de residuos en la planta de esta localidad

Los Bomberos trabajaron ayer por la noche en la extinción del incendio. - AMADO FORROLLA

Los Bomberos trabajaron ayer por la noche en la extinción del incendio. - AMADO FORROLLA

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Una pila de residuos de la planta de compostaje de Bellvís ardió ayer a última hora de la tarde. Los Bomberos recibieron el aviso hacia las ocho y desplazaron cinco dotaciones. Intervinieron para rebajar la intensidad del fuego y facilitar que maquinaria de la empresa trabajara para ayudar en las tareas de extinción.

Este fuego se produjo un día después de que colapsara la cubierta de una anexo de mil metros cuadrados de una empresa de Alcoletge como consecuencia de un incendio. A las 19.56 horas, los Bomberos destinaron seis dotaciones, defendieron que las naves principales de la industria y pusieron extinguir por completo las llamas a medianoche.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking