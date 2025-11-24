Compostaje en llamas en Bellvís

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una pila de residuos de la planta de compostaje de Bellvís ardió ayer a última hora de la tarde. Los Bomberos recibieron el aviso hacia las ocho y desplazaron cinco dotaciones. Intervinieron para rebajar la intensidad del fuego y facilitar que maquinaria de la empresa trabajara para ayudar en las tareas de extinción.

Este fuego se produjo un día después de que colapsara la cubierta de una anexo de mil metros cuadrados de una empresa de Alcoletge como consecuencia de un incendio. A las 19.56 horas, los Bomberos destinaron seis dotaciones, defendieron que las naves principales de la industria y pusieron extinguir por completo las llamas a medianoche.