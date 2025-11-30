MUNICIPIOS
Almacelles celebra los 30 años del centro de salud
El CAP de Almacelles celebró el viernes el 30 aniversario de su puesta en marcha con una jornada institucional en el Museu d'Arquitectura i Urbanisme de Almacelles.
El Centro de Atención Primaria tiene casi 8.000 personas asignadas y es un referente de atención y trabajo multidisciplinar en el municipio y el resto de pueblos del Área Básica de Salud. Su equipo, integrado por profesionales de medicina, enfermería, trabajo social, salud bucodental, fisioterapia, bienestar emocional y nutrición, refleja la evolución hacia un modelo asistencial más integral y orientado a los factores sociales que influyen en la salud, según el organismo.
El equipo directivo destacó que en los últimos años la atención primaria ha sido cada vez más multidisciplinaria y ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos profesionales.