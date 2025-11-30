Almacelles celebra los 30 años del centro de salud

Un momento del acto de celebración de los 30 años del CAP de Almacelles. - A.A.

El CAP de Almacelles celebró el viernes el 30 aniversario de su puesta en marcha con una jornada institucional en el Museu d'Arquitectura i Urbanisme de Almacelles.

El Centro de Atención Primaria tiene casi 8.000 personas asignadas y es un referente de atención y trabajo multidisciplinar en el municipio y el resto de pueblos del Área Básica de Salud. Su equipo, integrado por profesionales de medicina, enfermería, trabajo social, salud bucodental, fisioterapia, bienestar emocional y nutrición, refleja la evolución hacia un modelo asistencial más integral y orientado a los factores sociales que influyen en la salud, según el organismo.

El equipo directivo destacó que en los últimos años la atención primaria ha sido cada vez más multidisciplinaria y ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos profesionales.