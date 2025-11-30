Baqueira estrena la temporada en Lleida con 70 kilómetros esquiables

Baqueira Beret dio ayer el pistoletazo de salida a la temporada de esquí de Lleida, y lo hizo con 70 kilómetros esquiables (casi la mitad de la estación) con unos espesores de entre 30 y 70 centímetros, más de 40 pistas abiertas y los tres sectores principales en funcionamiento. Más dominio esquiable del que la propia estación había anunciado esta misma semana. Los cañones de innivación y las bajas temperaturas que permiten la producción de nieve hicieron posible esta mejora de las condiciones para ampliar kilómetros esquiables. Miles de esquiadores pudieron disfrutar del primer día de esquí en unas condiciones óptimas de nieve, ya que el buen tiempo también acompañó la jornada. El complejo trabaja ya para abrir más superficie esquiable de cara al puente de la Constitución.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) trabaja con la previsión de abrir a partir del día 4 de diciembre, el próximo jueves, sus estaciones leridanas, Port Ainé, Espot Esquí y Boí Taüll. En cambio, Port del Comte, en el Solsonès, no tiene todavía previsiones para iniciar la temporada y lo hará cuando las condiciones sean favorables. En cuanto al esquí nórdico, se activarán sus servicios de restauración e intentarán abrir circuitos de iniciación si la nieve lo permite. La temporada de esquí de este invierno podría prolongarse unos 120 días y el sector confía consolidar los 1,4 millones de forfaits vendidos en pasadas temporadas. Los complejos leridanos suman más de 14 millones de inversiones en mejoras y modernización.