Cocinar para compartir almuerzo en el Espai Taller

El proyecto Entaulades, més que un àpat impulsado por el ayuntamiento de La Pobla de Segur con el objetivo de combatir la soledad no deseada, celebró el martes una jornada especial en el Espai Taller del municipio, donde las personas participantes prepararon y compartieron el almuerzo en un ambiente cercano y participativo. La actividad se enmarca dentro de las acciones comunitarias que el consistorio promueve para fomentar las relaciones sociales, el apoyo mutuo y el envejecimiento activo. Durante la mañana, el grupo tomó parte activa en la elaboración del menú, repartiendo tareas, ayudándose mutuamente y convirtiendo la cocina en un espacio de encuentro.

El Espai Taller se transformó en un entorno acogedor que favoreció la relación y la proximidad entre todas las personas participantes, muchas de las cuales encontraron en esta actividad una oportunidad para romper rutinas y crear nuevos vínculos. El proyecto, que cuenta con la colaboración del CAP, consta de un grupo de 8 personas, máximo 10, y se organiza cada semana. Los participantes comen juntos e intercambian experiencias.