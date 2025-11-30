Condenado por amenazar a su expareja por Messenger y WhatsApp

La Audiencia de Lleida ha condenado a un hombre a 10 meses y 15 días de prisión por amenazar de forma continuada a su expareja a través de las plataformas de mensajería instantánea Messenger y WhatsApp. De esta forma, confirma la pena impuesta en primera instancia por el Juzgado de lo Penal 1 de Lleida por un delito de amenazas en el ámbito familiar sobre esposa o mujer que esté o haya estado ligada a una relación de afectividad. En su sentencia, el tribunal da por probado que los hechos tuvieron lugar en el verano de 2021. La víctima denunció que un día recibió varios mensajes a través de Messenger en los que el acusado le profería expresiones vejaciones y amenazantes como “perra, traidora, te tienen que dar una paliza” o “sé todos tus movimientos, todo, ya te pillaré”. Asimismo, ese día también remitió otros mensajes, esta vez a través de WhatsApp, a la víctima en los que la volvía a amenazar con frases como “ten cuidado, que estoy en tu pueblo” o “ay cuando te pille”.

El acusado recurrió la sentencia al considerar que no había quedado probada su autoría. Sin embargo, la Audiencia señala que la prueba de la declaración de la víctima fue “contundente” y que se hizo un cotejo para comprobar que las capturas de los mensajes coincidían con el contenido del teléfono móvil de la denunciante. Además, añade que se comprobó que procedían del chat de Messenguer y de la cuenta de WhatsApp vinculadas al teléfono cuya titularidad es del acusado. Además de la pena de prisión, el tribunal le prohíbe aproximarse y comunicarse con la víctima durante tres años. También, la pérdida de vigencia del permiso para tenencia y porte de armas.

Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual digital

La violencia machista a través de medios telemáticos está al alza y los expertos alertan que seguirá aumentando. Un tipo de violencia que también se manifiesta en el caso de los delitos sexuales. En este sentido, la Enquesta de violències sexuals a Catalunya 2024 señala que una de cada cuatro mujeres ha sufrido algún tipo de violencia sexual digital desde los 15 años. Los comentarios ofensivos en línea y el envío de imágenes sexuales explíticas son los más declarados en el último año.