El Govern prevé cerrar en 2026 el traspaso para contratar secretarios

Acceso a la vivienda, sanidad y educación. El presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya y alcalde de Riner, Joan Solà (segundo por la izq.), reiteró la necesidad de acelerar el despliegue del Estatut de los Municipis Rurals “para que se materialice”. Desde la entidad se reclamó que los presupuestos de 2026 incluyan medidas necesarias para sacar adelante proyectos que garanticen la financiación que permita el acceso a la vivienda, la atención sanitaria salud y la educación. - R.B.

Publicado por Maria Molina

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, aseguró ayer en Torre-serona que “aspiramos a cerrar durante 2026 el traspaso de la competencia plena” a la Generalitat para convocar más oposiciones de secretarios e interventores de ayuntamientos. Precisamente, “hoy (por ayer) se están examinando en Barcelona por primera vez en mucho tiempo para las primeras 218 plazas de secretarios e interventores en todo Catalunya. Seguimos pidiendo al Estado el traspaso de la competencia total en este ámbito para dar cobertura a más de mil plazas en el conjunto del país”, remarcó. De esta forma, la Generalitat podrá impulsar más convocatorias para suplir vacantes y se inicia el camino para la recuperación de competencias anterior a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de 2013, conocida como ley Montoro. Dalmau hizo estas declaraciones en la inauguración de la Fira de Micropobles, donde remarcó que “no se le puede pedir a un municipios de 2.000 o 400 habitantes lo mismo que a uno de 50.000”.

La falta de secretarios es una situación que se ha agravado en los últimos meses y comporta importantes problemas sobre todo para los pequeños municipios que han visto cómo no podían certificar obras, aprobar los presupuestos de 2026 o incluso pagar nóminas a sus empleados municipales.

El conseller aprovechó la Fira dedicada a los pequeños pueblos para asegurar que ya se ha puesto en marcha el despliegue del Estatut de Municipis Rurals y que se modificará la ley de Urbanismo en el primer trimestre de 2026 con el objetivo de hacer la vida más fácil en los micropueblos y arraigar a la gente. Una de las prioridades es agilizar la rehabilitación de casas y la creación de nueva vivienda.

La IV Fira de Micropobles impulsada per la Associació de Micropobles de Catalunya reunió ayer en Torre-serona a más de una veintena de municipios con menos de 1.000 habitantes que aprovecharon el certamen para presentar sus respectivos proyectos de promoción.

Las EMD reclaman acceso directo a las subvenciones

La Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya (AEMD) celebró ayer la asamblea ordinaria de este año en Montenartró. El presidente de la EMD de esta localidad, Ricard Barnes, aseguró que la principal reclamación fue tener una mayor visibilidad y capacidad para obtener subvenciones “ya que muchas veces conseguirlas depende del ayuntamiento al que están adscritas”, dijo. Indicó que normalmente las ayudas están limitadas al número de habitantes e incidió en que, en el caso de Montenartró, hay empadornadas 21 personas, aunque la población se multiplica sensiblemente en verano. Además, remarcó que aunque son pocos vecinos cuenta con una extensión de más de 700 ha de bosque que hay que mantener para evitar indencios. Los responsables de las pedanías coincidieron en que muchos servicios no llegan y que es preciso, al igual que en otros pueblos, conservar las vías públicas y las carreteras.

Los representantes de una treintena de pedanías expusieron estas reclamaciones ante el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor; la delegada del Govern en el Pirineo y alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, y el diputado en el Parlament por ERC y alcalde de Llavorsi, Josep Vidal.