El románico recibe 3,2 millones de visitantes desde el ‘milagro’ Unesco

El Centre del Romànic, en Erill la Vall, estrenó este año nueva museografía. - CENTRE DEL ROMÀNIC DE LA VALL DE BOÍ

La madrugada del 30 de noviembre del año 2000, las campanas de las iglesias románicas de La Vall de Boí repicaron para celebrar un milagro: su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Desde entonces, más de 3,2 millones de visitantes han reforzado la economía del valle y frenado la despoblación.

La madrugada del 30 de noviembre del año 2000, las campanas de todas las iglesias románicas de La Vall de Boí repicaron con alegría para celebrar su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Este reconocimiento destacó el valor excepcional y único de este conjunto arquitectónico medieval, situándolo en el foco internacional como un tesoro cultural preservado a lo largo de los siglos en un entorno natural de belleza excepcional. El hito ha favorecido el desarrollo económico de la zona, contribuyendo también a combatir la despoblación mediante el turismo cultural, que ha contribuido a la desestacionalización de la oferta turística.

En estos 25 años, más de 3,2 millones de personas han visitado el conjunto románico. El hito de la Unesco fue lo que disparó las visitas ya que estas se duplicaron en apenas un año, pasando de 60.000 en el 1999 a más de 120.000 en el 2001. El año récord fue el 2007, con 157.000 visitantes.

La historia del conjunto románico está ligada a un entorno aislado que ha permitido conservar su autenticidad medieval, con iglesias construidas en un periodo breve y con un estilo artístico muy singular, influenciado por corrientes bizantinas.

La preservación de las pinturas murales que decoran el interior de los templos es uno de los activos más singulares del conjunto. Además, el reconocimiento mundial garantizó recursos para la conservación y restauración de los monumentos, incluyendo intervenciones estructurales, restauración de pinturas y museografía, junto con estudios recientes para futuras restauraciones, como en Sant Feliu de Barruera. En la misma línea, se han desarrollado rutas turísticas, visitas guiadas en varios idiomas y actividades para distintos público.

Además del conjunto románico, La Vall de Boí tiene otros reconocimientos por parte de la Unesco, como las fallas de varios pueblos que forman parte de la lista del Patrimonio Inmaterial, y la Certificación de Destino Starlight, que destaca su excepcional calidad para la observación astronómica y es avalada por la Unesco y la Organización Mundial del Turismo.

Las nuevas tecnologías reviven el esplendor del conjunto artístico

Las pinturas románicas de Sant Climent de Taüll, creadas hace ya más de nueve siglos, han reavivado su poder narrativo y espiritual gracias a las nuevas tecnologías. En 2013, un sistema de videomapping permitió devolver la luz y el color original a los frescos del ábside, que desde su traslado al Museu Nacional d’Art de Catalunya en 1920 solo podían imaginarse a partir de copias o fragmentos. Estos frescos fueron sustituidos en la iglesia por una reproducción sobre yeso que con el tiempo se deterioró. La retirada de esta copia facilitó una restauración meticulosa que recuperó restos originales en las capas profundas de la pared. A partir de esos vestigios, se diseñó un montaje audiovisual con seis proyectores de alta definición que, guiados por un modelo virtual del templo, recrean las escenas en la superficie real del ábside mayor y el presbiterio. El resultado es una experiencia visual que transporta al visitante a la época del arte románico, revelando no solo los motivos iconográficos sino también la técnica. Además, recientemente el consorcio Patrimoni Mundial de La Vall de Boí ha invertido 47.000 euros en renovar estos seis proyectores.

Una visión más moderna e inmersiva del conjunto

Junto a la experiencia de realidad virtual, el Centre del Romànic estrenó este año nueva museografía que incluye maquetas de La Vall e impresiones en 3D de todas las iglesias.