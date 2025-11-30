Movilización contra dos plantas de biogás en Tarroja de Segarra

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La plataforma ‘Aturem el Biogàs a Tarroja de Segarra – Pobles Vius’ organizó ayer una jornada reivindicativa y de sensibilización en defensa del territorio y contra el modelo de “colonialismo energético” impulsado por macroproyectos industriales en zonas rurales. La jornada comenzó por la mañana con una caminata reivindicativa desde la plaza de la Gual de Tarroja hasta los terrenos donde está previsto instalar dos plantas de biogás. Allí miembros de la plataforma explicaron detalles de los proyectos, impactos potenciales y acciones para detenerlos. Por la tarde, en la sala de actos del consistorio, se proyectó el documental Vidas irrenovables, que expone las consecuencias del modelo energético actual y da voz a comunidades afectadas por macroinstalaciones en territorios rurales, seguido de un coloquio abierto. También se recogieron firmas en contra de estos dos proyectos.

Creada por unos cincuenta vecinos de Tarroja de Segarra, la plataforma surgió en octubre de 2025 para oponerse a dos plantas de biogás consideradas sobredimensionadas, perjudiciales para la salud, calidad de vida, medio ambiente y con procesos opacos ligados a oligopolios energéticos. El ayuntamiento de Tarroja suspendió licencias mientras analiza la situación y apoya a los vecinos, exigiendo más transparencia. Vinculada a Pobles Vius, participa en acciones contra macroproyectos en Ponent.