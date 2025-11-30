Sort finaliza las obras de la calle Joaquim Sostres, en la zona alta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Sort ha finalizado las obras de apertura de la calle Joaquim Sostres, en el zona alta de la localidad, al lado del instituto Hug Roger III. Esta nueva conexión permitirá reaorganizar parte del flujo de vehículos y contribuirá a pacificar el tráfico en horas punta de entrada y salida de los estudiantes y del transporte escolar. Queda pendiente pintar la señalización viaria e instalar pilonas y alumbrado para mejorar el paso de peatones.