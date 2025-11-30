SEGRE

Sort finaliza las obras de la calle Joaquim Sostres, en la zona alta

Nueva conexión que permite organizar el tráfico. - A. S

Nueva conexión que permite organizar el tráfico. - A. S

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

En:

Sort ha finalizado las obras de apertura de la calle Joaquim Sostres, en el zona alta de la localidad, al lado del instituto Hug Roger III. Esta nueva conexión permitirá reaorganizar parte del flujo de vehículos y contribuirá a pacificar el tráfico en horas punta de entrada y salida de los estudiantes y del transporte escolar. Queda pendiente pintar la señalización viaria e instalar pilonas y alumbrado para mejorar el paso de peatones.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking