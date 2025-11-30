Tavascan mantiene su esencia alpina

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La Generalitat ha aprobado esta semana una subvención de 507.000 euros para el ayuntamiento de Lladorre, propietario de la estación de esquí de Tavascan, con el fin de asegurar su funcionamiento y la apertura esta temporada. Este apoyo permitirá el mantenimiento esencial de maquinaria e instalaciones para abrir los circuitos de esquí nórdico, la pista de debutantes con cinta mecánica y los servicios del refugio de la Pleta del Prat, ante la falta de disponibilidad presupuestaria del consistorio, que arrastra importantes deudas. Aun así, el telesilla –y sus pistas de esquí alpino-, no abrirá esta temporada debido a que debe superar una revisión extraordinaria de seguridad al cumplir casi 30 años de vida, lo que obliga a la estación a prescindir ahora de una decena de trabajadores. Paralelamente, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha recibido el encargo de elaborar un plan de actuación que analice la asunción de la gestión y explotación de la estación, replicando el modelo aplicado en otras instalaciones de Lleida como Espot, Port Ainé y Boí Taüll. El objetivo es reabrir el próximo año las pistas de esquí alpino con todas las garantías de seguridad, al mismo tiempo que se diseña un plan de viabilidad para asegurar el futuro del complejo invernal.

Por ahora, la empresa municipal Centre d’Activitats Lúdiques Pirinenques (CALP) sigue gestionando la estación con una plantilla reducida a dos ‘pisteros’ artificieros, un maquinista y el director-jefe de explotación. El refugio se mantiene como centro neurálgico, con servicios de restauración, alojamiento y actividades formativas. En cuanto al programa Esport Blanc Escolar, se mantiene activo con previsión de inicio el 9 de diciembre, y el campo de arvas para la formación en rescate de avalanchas se traslada este año a la base de la estación. Por otro lado, se están ampliando las instalaciones para crear oficinas y desarrollar una Trail Station, destinada a convertirse en un núcleo de actividades de montaña y turismo sostenible en la Vall de Cardós.

La estación estrenó un avanzado sistema de producción de nieve desde la zona de debutantes hasta la estación intermedia del telesilla, a 1.924 metros, dentro de un proyecto dividido en dos fases que contempla llevar la nieve artificial hasta la cota máxima (2.250). Aún así, la demanda de forfaits ha descendido: fueron 5.000 pases la pasada campaña frente a más de 3.500 solo en el periodo navideño hace 12 años. Las dificultades recientes, marcadas por escasez de nieve y averías en remontes y maquinaria, no han frenado la actividad ni el atractivo de la estación, que mantiene su identidad en modalidades alternativas. La estación sigue ampliando su oferta de actividades y este año incluye rutas con máquina pisanieves para ver la puesta de sol desde el mirador del Corbiu y ha estrenado un sector de escalada para principiantes junto al aparcamiento, aunque su futuro dependerá de la colaboración entre ayuntamiento, Generalitat y FGC, con el fin de diseñar un modelo sostenible con inversiones adecuadas.