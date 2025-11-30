Tres empresas piden instalarse en el observatorio del Montsec

Tres empresas del sector espacial han solicitado formalmente instalarse en el observatorio astronómico del Montsec. Se trata de firmas del Reino Unido, Italia y España que plantean desarrollar proyectos que van desde probar nuevos sistemas de control y comunicación con satélites hasta vigilar la basura espacial: fragmentos de antiguos lanzamientos y otros objetos fuera de uso que orbitan la Tierra y que pueden dañar e incluso destruir satélites si impactan con ellos. Estas propuestas están sobre la mesa del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), gestor de las instalaciones científicas de Sant Esteve de la Sarga. En octubre sacó a concurso cuatro espacios dentro del recinto para desarrollar en ellos investigaciones y actividades empresariales relacionadas con la industria aeroespacial. El IEEC ha evaluado desde entonces las diferentes ofertas y el proceso está pendiente de resolución.

La empresa británica Lumi Space quiere instalar en el observatorio una estación de telemetría por láser para determinar con precisión las órbitas de satélites y la posición de fragmentos de basura espacial. Se trata de una iniciativa en fase de investigación y desarrollo para desarrollarla posteriormente como actividad empresarial, para “contribuir a la gestión del tráfico orbital y a la seguridad de los satélites”, según consta en los informes de la mesa de contratación.

Una filial local de la italiana Leaf Space prevé probar tecnologías de comunicación con láser entre satélites en órbita y una base experimental en Sant Esteve. Este laboratorio requerirá la construcción de un telescopio óptico de alta precisión dentro de una estructura y equipos de proceso de datos y control remoto. Este es el segundo proyecto de esta firma en el observatorio junto con otro de seguimiento de satélites que se implantará en el recinto.

Primer canon de la industria aeroespacial para un ayuntamiento

Las empresas que se implanten en el observatorio deberán pagar un canon al IEEC, parte del cual será para el ayuntamiento. Los terrenos son municipales y Sant Esteve será el primero en recibir ingresos de esta industria en Lleida. Por otra parte, la firma española Satelio Iot Services SL proyecta establecer en Sant Esteve un banco de pruebas para “validar y mejorar tecnologías innovadoras” en el ámbito del IoT o internet de las cosas: la comunicación online directa entre dispositivos electrónicos. Plantea establecer esta conectividad vía satélite e integrar “redes 5G terrestres y no terrestres”.