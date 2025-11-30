Tres heridos en dos accidentes en la C-12 en Alfés y Menàrguens

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos hombres, de 37 y 39 años, fueron evacuados al Arnau, uno de ellos de gravedad, tras una salida de vía de un vehículo la noche del viernes en la C-12 en Alfés. Uno de los afectados quedó atrapado en el interior del coche. El aviso se recibió a las 21.39 horas y se activaron dos dotaciones de los Bomberos. Entretanto, una conductora fue trasladada ayer por la mañana al hospital al volcar con su vehículo tras sufrir una salida de vía en la C-12 en Menàrguens.