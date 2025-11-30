Un Urgell abocado al veto a la modernización pide pagar solo las obras dentro de la parcela

La colectividad de regantes de Les Borges, la número 19 del Canal d'Urgell, será hoy la tercera en votar sobre el proyecto de modernización del riego después de dos significativos e inesperados reveses en Alcoletge y Térmens esta semana. Quedarán otras 17 votaciones y en vista de los primeros resultados todo apunta a que el veto al proyecto será mayoritario en la asamblea general de diciembre. “El 'no' está cantado”, señalan regantes consultados. En este punto, la Casa Canal lo fía todo a la moción de ERC que el Parlament votará en el pleno la próxima semana (probablemente el jueves) para forzar al Executiu a que incorpore nuevas ayudas al regante hasta el punto de eximirlo de pagar los 120 euros por hectárea anuales durante tres décadas para sufragar una parte de la obra principal.

El presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, se abrió ayer a posponer la votación de la asamblea general el 21 de diciembre (abocada al ‘no’ a la modernización) solo si se anuncian nuevas ayudas para sufragar el regadío o incluso si prospera la moción de ERC en el Parlament. “Pedimos presión a pie de finca para todos y, luego, ayudas” afirmó ayer, con lo que reclamó que los regantes paguen solo el amueblamiento en el interior de las parcelas, valorado en su conjunto en 400 millones de euros, con ayudas y financiación. Al margen de las obras en parcela, el proyecto de modernización está presupuestado en 991 millones de euros, de los que los regantes deberían pagar unos 210 millones (aunque la ACA aportaría una pequeña parte por cuenta de los ayuntamientos). Con financiación, se traducen en 120 euros/ha durante 30 años, que son los que la Casa Canal reclama evitar. Ros arguyó que los regantes del Canal d’Urgell son una población envejecida y muchos están jubilados o a punto de hacerlo.

También Unió de Pagesos se sumó a la reivindicación de los regantes y de ERC: “Pedimos una apuesta más firme” de la Generalitat por los regantes y la modernización y “el apoyo unánime a la moción” en el Parlament, señaló Jaume Gardenyes, de la permanente de UP: “Pedimos el sí a la modernización, pero hacen falta más recursos”. Coincidió con Ros en que los costes de producción y el precio de los cultivos hacen “poco realista” sufragar las obras. La organización agraria reclamó también que no haya un plazo máximo para abordar la modernización.