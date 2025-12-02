Cazado un fitipaldi a 200 kilómetros por hora en la C-14 al Urgell

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra denunciaron penalmente ayer un conductor andorrano que fue sorprendido circulando a 200 kilómetros por hora en la carretera C-14 a su paso por Ciutadilla, en el Urgell. La velocidad máxima permitida en esta vía es de 90 km/h. Es decir, iba a 110 kilómetros por hora más que la velocidad máxima autorizada.

Los hechos pasaron en torno a las 17.00 horas y el vehículo fue interceptado en Tàrrega, quedando inmovilizado en la comisaría. El conductor fue imputado por un delito viario por ir a una velocidad penalmente punible. Para mañana se ha señalado un juicio rápido en el juzgado de guardia de Cervera.

Los Mossos d'Esquadra han denunciando penalmente a varios conductores en este tramo de la carretera C-14, que es una de las que registra más movilidad de las comarcas de Lleida.