Un accidente con un patinete en la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques

El bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques. - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un usuario de patinete resultó herido ayer tarde en un choque con un coche a Les Borges Blanques. El siniestro se produjo a las 17.46 horas en la avenida Santiago Rusiñol de la capital de las Garrigues. El usuario de patinete estaba mareado, según informaron los Bomberos. Al lugar acudió el SEM y la Policía Local.

Por otra parte, una mujer quedó atrapada mecánicamente en una salida de vía a las 18.09 horas de ayer a la carretera LP-9221 entre Lleida y Torre-serona. Resultó herida leve y fue evacuada al Arnau de Vilanova.