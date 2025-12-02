SEGRE

Un accidente con un patinete en la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques

El usuario de patinete estaba mareado, según informaron los Bomberos

El bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques. - MAGDALENA ALTISENT

Un usuario de patinete resultó herido ayer tarde en un choque con un coche a Les Borges Blanques. El siniestro se produjo a las 17.46 horas en la avenida Santiago Rusiñol de la capital de las Garrigues. El usuario de patinete estaba mareado, según informaron los Bomberos. Al lugar acudió el SEM y la Policía Local.

Por otra parte, una mujer quedó atrapada mecánicamente en una salida de vía a las 18.09 horas de ayer a la carretera LP-9221 entre Lleida y Torre-serona. Resultó herida leve y fue evacuada al Arnau de Vilanova.

