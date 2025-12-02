Una variante para el Eix Pirinenc en Perves

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat proyecta construir una variante en el Eix Pirinenc (N-260) como alternativa al puerto de montaña del Coll de Perves. Con este fin, el departamento de Territorio prevé sacar a concurso en las próximas semanas la redacción de estudios para diseñar el trazado de este futuro tramo. Deberán determinar cuestiones como su longitud o la construcción de túneles. Esta actuación se enmarca en el convenio que firmaron en 2024 la administración del Estado y la autonómica, en virtud del cual esta última reformará la N-260, de titularidad estatal, mientras que el Gobierno de España deberá aportar 260 millones de euros para sufragar los trabajos.

La conselleria recordó que la calzada en el tramo de Perves “no llega a cinco metros de ancho”, lo que dificulta la circulación y reduce la seguridad. Por este motivo, plantea una nueva carretera en la zona para facilitar la comunicación entre La Pobla de Segur y El Pont de Suert. Además de esta intervención, la Generalitat proyecta construir también pasarelas para peatones en el Eix Pirinenc a su paso por Senterada y mejorar la intersección entre esta carretera y la C-13 en Sort. Todo ello se abordó ayer durante una sesión de trabajo sobre las encomiendas de gestión de infraestructuras del Estado a la Generalitat. En la reunión apuntaron que también está prevista una renovación del firme de la carretera y que se otorgará prioridad a las obras de la carretera en las comarcas del Pirineo de Lleida.

Acceso a la AP-2 en Castelldans

Durante la sesión se abordaron también las obras previstas en la AP-2. Según la conselleria, el futuro acceso a la autopista desde Castelldans, cuya construcción corresponde al Estado, se encuentra en la etapa de redacción del proyecto constructivo.