El ‘no’ gana con un 85% de los votos

La votación celebrada ayer en la colectividad número 11, con sede en Mollerussa, se saldó con un rechazo muy claro al proyecto de modernización del Canal d’Urgell. El no obtuvo 387 votos, frente a 60 del sí y 8 votos nulos, de manera que el total de votos llega a los 455. El censo de la votación incluía 903 regantes, aunque un regante no equivale necesariamente a un voto, ya que algunos titulares concentran más de una finca. De esta manera, el rechazo a la modernización supone aproximadamente el 85,1% de los votos emitidos. La col·lectivitat 11 riega 3.165 hectáreas en los términos municipales de Golmés, Miralcamp, Vila-sana, Mollerussa, Fondarella, El Palau d’Anglesola, Sidamon, El Poal, Bellvís y Bell-lloc d’Urgell. La votación se llevó a cabo en la sede del Canal d’Urgell en Mollerussa, donde se pudo votar desde las seis hasta las ocho de la tarde. Fue entonces cuando se cerró la urna y se inició el recuento, que quedó listo en unos 20 minutos.

Es, así, la tercera colectividad que rechaza el proyecto. En Els Alamús y, especialmente, en Térmens, el no a la modernización ya se había impuesto de manera abrumadora, con participaciones cercanas al 90%. En Térmens, de unos 800 partícipes, más de 700 acudieron a votar, en un escenario de fuerte movilización que contrasta con la participación registrada en otras col·lectivitats.

Por ahora, el único resultado favorable es el de la colectividad número 19, con sede en Les Borges Blanques e integrada por los municipios de Arbeca, La Floresta y Juneda. En esa ocasión, el resultado fue favorable al sí a la modernización, pero con una participación muy baja: de casi 350 partícipes con derecho a voto, solo 47 acudieron a las urnas, un 13,4% del censo. El sí se impuso entonces con 50 votos frente a 43 no.

El calendario de votaciones continúa en los próximos días. El día 6 está prevista la consulta en la colectividad 2, con sede en La Fuliola, que agrupa regantes de Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, Barbens, La Fuliola, Castellserà, Penelles, Anglesola e Ivars d’Urgell.

El día 9 será el turno de la colectividad 16, con sede en Bell-lloc d’Urgell, que integra los municipios de Torregrossa, Els Alamús, Bell-lloc, Vilanova de la Barca, Alcoletge y Lleida.