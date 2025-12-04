Detenido en Castelldans por un atropello mortal de hace siete meses en El Soleràs

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a un vecino de Castelldans acusado de atropellar mortalmente el pasado mes de mayo a un hombre en El Soleràs y darse a la fuga tras el siniestro. El accidente mortal ocurrió pasadas las siete de la mañana del pasado 17 de mayo, cuando un conductor halló el cuerpo sin vida de un vecino de El Soleràs de 82 años, J.M.G.F., con un fuerte golpe en la cabeza en la entrada de esta localidad, cerca de la cooperativa.

Los Mossos iniciaron una investigación para determinar las causas de la muerte y no descartaron ninguna posibilidad, incluída la de una caída en la que se hubiera golpeado fatalmente en la cabeza, pero desde el primer momento barajaron la hipótesis que podía tratarse de un accidente de tráfico, y de confirmarse este supuesto el conductor se habría dado a la fuga tras el siniestro. Tras 7 meses de investigación policial, los Mossos d’Esquadra recabaron suficientes elementos incriminatorios para detener el pasado martes a un vecino de Castellans por estos hechos.

Los agentes sospechan que esta persona puede haber incurrido en un delito de homicido por imprudencia, en otro de omisión del deber de socorro, en este último caso por no haber atendido a la víctima, y hasta en un tercero de obstrucción a la justicia, por el hecho de darse a la fuga tras protagonizar el fatal accidente. Todas estas posibilidades deberán ser determinadas ahora por la autoridad judicial que se hará cargo de las diligencias. En el supuesto que el juez dé credibilidad a los elementos incriminatorios recabados por los Mossos, el vecino de Castelldans podría ser juzgado por alguno de los tres delitos citados, e incluso cabe la posibilidad de que sea por los tres, lo que podría comportar pena de prisión en el supuesto de que el juicio se resuelva con una condena.

Según apuntaron este miércoles a SEGRE fuentes conocedoras del caso, el sospechoso habría dicho a los agentes que llevan la investigación que se había encontrado a la víctima y había intentado socorrerla, pero los investigadores sospechan que atropelló con su vehículo al vecino de El Soleràs y posteriormente se dio a la fuga. La víctima era una persona mayor que se encontraba en buen estado de salud y tenía la costumbre de salir a pasear por las mañanas, según explicó el alcalde cuando este diario avanzó la noticia del fallecimiento