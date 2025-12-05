La Ninotada recauda 3.181 € contra el dolor neuropático

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Ninotada, la escala en hi-fi solidaria celebrada el sábado en Sant Ramon, consiguió recaudar 3.181 euros a favor de Alianza contra el Dolor – Asociación de investigación para ayudar a Pacientes con dolor neuropático, neuralgia del trigémino y disfunción de ATM. La gala, organizada por la asociación La Mansa, contó con una veintena de actuaciones de vecinos y entidades como L’Espígol de Cervera, el Casal Cívic de Cervera y la Unió Esportiva Sant Ramon.

Durante el acto se dio a conocer la labor de Alianza contra el Dolor, la única entidad en el Estado español dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el dolor crónico de origen neuropático, un trastorno que afecta al 7% de la población y que se produce por una alteración del sistema nervioso. El público también escuchó el testimonio de Edna e Ivette Trullàs, vecinas de Sant Ramon. Compartieron la historia de su madre, cuya vida cambió hace diez años tras una operación de un tumor en el conducto auditivo interno que dañó el nervio trigémino y le provocó dolor facial crónico.