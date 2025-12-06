Congelada la tasa de la basura de Balaguer para avanzar hacia una tarifa justa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer ha decidido congelar la tasa de la basura el año 2026 hasta que esté completamente desplegado el nuevo sistema de contenedores inteligentes con llave, lo cual está previsto para enero.

La alcaldesa, Lorena González, explicó que el ayuntamiento mantiene la misma cuota que este año, unos 150 euros por vivienda, porque prevé aplicar posteriormente la llamada tasa justa, que bonificará a los vecinos que reciclen mejor.

El despliegue de los nuevos contenedores de residuos orgánicos y fracción resto está programado para enero, mientras que el resto de residuos continúan gestionados por el consejo de la Noguera. Según la alcaldesa, el nuevo modelo permitirá un control más preciso del uso que hace cada hogar de los contenedores y ajustar el recibo en función del comportamiento ambiental.

El proyecto de cierre de contenedores, adjudicado por 805.000 euros, incluye la instalación de 240 unidades nuevas y una plataforma informática para la gestión y el análisis de los datos. Se actuará en un total de 102 islas de recogida repartidas por toda la ciudad.

Antes de la puesta en marcha del sistema, se organizarán sesiones informativas y se editarán vídeos explicativos para facilitar la adaptación al nuevo modelo de recogida selectiva.