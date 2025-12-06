Descenso de un 17,6% de los delitos este año en Cervera

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cervera ha registrado una notable mejora de los indicadores de seguridad en el último año. Según los datos presentados ayer en la junta de seguridad local, los hechos delictivos han disminuido un 17,6% respecto al año anterior mientras que las resoluciones policiales han aumentado un 5,6%, y las detenciones, un 14%. El índice de hechos delictivos se sitúa en 41 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media de Ponent y del conjunto de Catalunya.