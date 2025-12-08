Artesa de Lleida se suma al ‘no’ a modernizar el Urgell

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La colectividad número 18 del Canal d'Urgell correspondiente a Artesa de Lleida se sumó ayer al 'no' a las obras de modernización del regadío histórico. La votación se vio envuelta en polémica, ya que la comunidad permitió a los regantes votar por correo electrónico, whatsapp y otros sistemas telemáticos validados ante notario para evitar desplazamientos a las personas mayores, lo que no gustó a algunos payeses que sí se desplazaron al local social para emitir su sufragio. Con todo, solo votó un promedio del 35% de las hectáreas de la colectividad, que ronda las 6.000 hectáreas, y el 'no' se impuso en un 70%. Por partidas se postularon en contra de la modernización la de Montoliu, Albatàrrec, Vinatesa, Grealó, Lleida y Artesa de Lleida, mientras que el sí ganó por un pequeño margen en la partida de Puigverd-Margalef. Según el presidente de la colectividad, Abel Gallart, el resultado ha dejado clara la postura de los regantes. Por una parte, el desinterés dada la baja participación en los comicios pese a las facilidades que ofreció la junta para votar. Por otra, la clara oposición mayoritaria de los que emitieron su voto. “Estamos a la espera de lo que diga el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en la próxima reunión del miércoles, pero está claro que llevar la presión a pie de finca a de ser gratuito para que los regantes cambien de opinión”, puntualizó Gallart. La colectividad de Artesa de Lleida está integrada por muchas fincas dispersas. “Si hubiéramos optado por el voto presencial solo hubieran venido tres regantes”, explicó Gallart.

La de Artesa de Lleida se suma a los resultados las colectividades de La Fuliola, que votó este sábado y donde casi el 83% de los votos fueron contrarios al proyecto de modernización. También se han opuesto por mayoría las colectividades de Els Alamús, Térmens y Mollerussa y solo la de Les Borges Blanques respaldó la propuesta de modernización pero con una ínfima participación. Mañana martes, día 9, votará la colectividad de Bell-lloc d’Urgell.