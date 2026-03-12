Hacienda intensificará este año el control: esto es lo que vigilará

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha presentado su Plan de Control Tributario 2026, que prioriza la lucha contra el fraude fiscal mediante el uso de nueva información financiera. El plan se centra especialmente en el control del negocio digital, los patrimonios ocultos y la economía sumergida, con especial atención a las sociedades con cifras de negocio elevadas y personas físicas con patrimonios relevantes.

Según ha informado al organismo este jueves, la obtención de información mensual de los cobros con tarjeta permitirá mejorar sustancialmente el control de posibles ocultaciones de actividades empresariales o profesionales. Esta medida facilitará la detección del uso de sociedades pantalla y otras entidades instrumentales que se utilizan para evadir impuestos.

Vigilancia de los depósitos fiscales de hidrocarburos

El plan establece que hay que extremar la vigilancia de la operativa de los depósitos fiscales para evitar un desplazamiento del fraude en el ámbito de los hidrocarburos. Esta actuación se enmarca dentro de una estrategia más amplia para mejorar el control de los entramados de facturación irregular que operan en varios sectores económicos.

Refuerzo del control en construcción e inmobiliario

En el ámbito de la construcción y el sector inmobiliario, la AEAT quiere reforzar las actuaciones de control y prevención del fraude incluyendo todas las fases: promoción, construcción, comercialización e intermediación. El plan prestará especial atención a la utilización abusiva de subcontratas y la deducción improcedente de gastos financieros, prácticos habituales para reducir artificialmente la base imponible.

Facilidades para el pago de deudas

Entre las novedades del plan, destaca también la intención de facilitar el pago de deudas con tarjeta directamente en las oficinas de la Agencia, una medida que pretende simplificar los trámites para los contribuyentes y mejorar la recaudación tributaria de manera más eficiente.