Ponen en valor las colecciones de estelas funerarias discoidales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La jornada de patrimonio dedicada a les estelas funerarias discoidales de Preixana y Sanaüja se saldó el pasado 30 de noviembre con un notable éxito de participación, confirmando el interés creciente por este singular patrimonio de Ponent. La propuesta sirvió para cerrar el centenario del nacimiento de Josep M. Miró Rosinach, vinculado estrechamente al estudio de estas piezas. La actividad, organizada por el Grup de Recerques de les Terres de Ponent, incluyó visitas a las colecciones de Preixana y Sanaüja y una conferencia sobre el libro de las estelas funerarias de Miró.