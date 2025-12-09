La fundación de Kilian Jornet recupera caminos con la ayuda de voluntarios

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Miembros del equipo de la Kilian Jornet Foundation han empezado a recuperar y acondicionar el Camí de l’Estany de l’Orri, en Lles de Cerdanya, en un proyecto que busca restaurar y revalorizar caminos y hábitats de fauna en la comarca de la Cerdanya. La iniciativa, con un presupuesto de 152.000 euros y una subvención de la Generalitat de 137.000 euros, también tiene como objetivo educar a deportistas y excursionistas sobre la necesidad de respetar la naturaleza, tanto en el entorno geográfico como en la fauna autóctona. La zona que están recuperando es el entorno natural en el que Jornet creció con su familia cuando ésta regentaba el refugio de Cap del Rec.

Entre los miembros del equipo está Núria Burgada, activista medio ambiental de la Cerdanya y madre de Kilian Jornet. El sendero que recuperan ahora también permite acceder a refugios cercanos como el del Cap de Rec y el de Pradell, con una ruta circular de 6,7 km. La dificultad es media, con tramos de terreno irregular. El entorno destaca por su biodiversidad, con especies de alta montaña como el urogallo. La Fundación Kilian Jornet tiene sobre la mesa muchos caminos pendientes de restauración. Actualmente, colabora un equipo de quince personas voluntarias.