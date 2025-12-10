Heridos dos operarios de la basura de Aran al accidentarse con un camión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos operarios del servicio de recogida de la basura de la Val d'Aran resultaron heridos, uno de ellos de carácter grave, el lunes por la mañana al accidentarse el camión en el que iban en la carretera de Bausen. El accidente se registró alrededor de las 11.00 horas cuando, al parecer, el vehículo sufrió un problema con los frenos y se salió de la vía en el término municipal de Bausen. En el camión viajaban el conductor y otros dos operarios.

Evacuado en helicóptero

Al lugar acudieron tres dotaciones de los Pompièrs que, a su llegada, hallaron a dos personas heridas fuera de la cabina y a una tercera en la cabina. Uno de los empleados presentaba heridas de gravedad y tras ser atendido in situ, fue llevado hasta el campo de fútbol de Les, donde fue evacuado en un helicóptero del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a un hospital de Barcelona. El otro herido fue trasladado en ambulancia al hospital de Vielha. El tercer implicado no requirió asistencia, según informaron los Pòmpiers.