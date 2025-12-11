Agua segura para diez mil vecinos

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alcarràs inició ayer las obras para colocar mallas en las dos balsas que almacenan agua de boca, con una capacidad de 1.000 metros cúbicos cada una, a la espera de que en 2029 se pueda construir el nuevo depósito de 4.000 metros cuadrados ampliables a 2.000 más.

El consistorio presentó esta actuación al Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat (PUOS) de 2025-2029 con la intención de ejecutarla cuanto antes, pero la Generalitat la ha previsto en el último año. Le concede una subvención de 500.000 euros, el consistorio cuenta con otra aportación de 300.000 del Plan de Salud de la Diputación y el resto hasta el millón de euros que cuesta la obra lo sufragarán con fondos municipales. Entre tanto, el ayuntamiento ha optado por instalar mallas para evitar que caiga vegetación o basura al agua o que se posen aves. Los animales terrestres no tienen acceso a las balsas, ya que están valladas, explicó el alcalde, Jordi Castany. Esta es una actuación prioritaria, ya que las actuales instalaciones no se ajustan a la normativa sanitaria. No obstante, el abastecimiento es totalmente apto para el consumo, ya que se aplica un sistema de cloración. La instalación de las mallas también contempla que estén aseguradas para resistir el peso en caso de que haya nevadas de importancia. La actuación costará unos 14.000 euros, según apuntó Castany. El ayuntamiento licitará a primeros de año la explotación del servicio de agua de boca, que en la actualidad hace Agbar, que tiene la concesión hasta finales de 2025. La nueva adjudicataria será la encargada de instalar los contadores en los más de 4.500 hogares de la población, una intervención presupuestada en 4 millones de euros, puesto que en algunos puntos será preciso ejecutar obras. Alcarràs es uno de los más de 40 municipios a los que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra más por no dar este servicio (ver desglose).

El ACA cobra más a los 45 municipios de Lleida sin contador

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra más por el agua de boca a 45 municipios de Lleida porque no han instalado contadores. El organismo regulariza el canon a los consistorios por gastar más agua de la que declaran anualmente. En estas condiciones están Alcarràs y Torres de Segre, en el Segrià, y otros municipios como Castelldans, Miralcamp o La Pobla de Segur. La Diputación contempla ayudas que superan los 20 millones de euros para instalarlos en los próximos tres años en Castelldans, Castelló de Farfanya, El Cogul, Golmés, La Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre y Torre-serona. En Alcarràs, la nueva adjudicataria del servicio se encargará de renovar la potabilizadora.