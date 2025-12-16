El Molí Vell será una sala polivalente y acogerá formaciones de jóvenes

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El edificio del Molí Vell, situado en la Baixada del Molí, en pleno centro histórico de La Seu y de propiedad municipal, se convertirá en una sala polivalente que acogerá formaciones, exposiciones, reuniones y charlas. El espacio, que está en desuso desde hace décadas, será también la sede provisional de los alumnos que cursan formaciones del Pla de Transició del Treball (PTT). Se trata de programas de formación profesional de nivel inicial que posibilitan la transición al mundo laboral para jóvenes de entre 16 y 21 años.

La junta de gobierno local adjudicó ayer las obras de reforma, que irán a cargo de la empresa Engibar S.L, por un importe de 165.044 euros (con impuestos). El alcalde, Joan Barrera, explicó que las obras se alargarán 8 meses y empezarán a principios del próximo año. La inversión será sufragada con la ayuda de un crédito y a través del remanente de tesorería.

El edificio fue construido en el siglo XVI y utilizado como molino de harina. Actualmente está catalogado como Bien Cultural de Interés Local.

El estado de deterioro actual hace que sea utilizado de manera puntual para guardar material. Las obras permitirán eliminar el amianto que todavía está presente en el tejado, explicó Barrera. También asegurarán la estructura y el edificio quedará rehabilitado de manera integral. El inmueble pasará de tener tres plantas a solo dos. Según detalla el proyecto, en el interior habrá un baño y un almacén y el resto será un espacio abierto. Al reducir una planta, la de debajo de la cubierta, la superficie construida también quedará reducida. Esta pasará de 175,36 m2 a 144,89 m2. Está previsto abrir nuevas ventanas.